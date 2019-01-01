رسميًا | إيقاف مرتضى منصور 3 مباريات وتوبيخ سيد عبد الحفيظ

قرارات اتحاد كرة القدم المصري

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس إيقاف رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان له أنه وقع عدة عقوبات بعدما اطلع على ما ورد في تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات.

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وفي أبرز تلك العقوبات منع مرتضى منصور رئيس الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

وقررت اللجنة كذلك منع فرج عامر رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة تجاه طاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

وقررت اللجنة أيضًا توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

وتم إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة، وكذلك مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان لتصريحاته المسيئة تجاه لجنة الحكام.

يُذكر أن مباراة الزمالك ضد سموحة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري انتهت بالتعادل السلبي.