رئيس المقاصة يؤكد إقامة مباراة الزمالك في موعدها

لا جديد حول موعد اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة المصري إقامة مباراة ربع نهائي كأس مصر في موعدها المحدد مساء الأربعاء.

وكان الناديان قد طلبا تأجيل المباراة قبل أن يتراجع الزمالك ويُرحب بإقامة اللقاء في موعده المحدد رغم أنه سيُواجه بترو أتلتيكو في أنجولا في مباراة حاسمة له يوم الأحد القادم ضمن دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقل موقع فلجول تصريحات لعبد السلام قال فيها "حاولنا تأجيل المباراة لمنح الزمالك الوقت الكافي للراحة والاستشفاء قبل مواجهة بترو أتلتيكو في أنجولا يوم الأحد المقبل".

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أضاف "كنا نسعى لمساعدة الزمالك لأنه فريق يمثل مصر في كأس الكونفدرالية، لكن المباراة ستقام في موعدها يوم الأربعاء، ولا توجد مشكلة لدينا أو لدى الزمالك".

"لقد تأجلت مباراتنا ضد الإنتاج الحربي لتقام يوم الأحد بدلًا من السبت، وبالطبع نحن نطمح للفوز بكأس مصر، وإلا لم نكن لنشارك بها، فهي بطولة من 5 مباريات عكس مشوار الدوري الطويل".

وأتم الرئيس تصريحاته قائلًا أن مستوى فريقه تراجع بعد انتقالات يناير بسبب رحيل الثنائي محمود وحيد للأهلي وإيريك تراوري لبيراميدز، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنهم لن يقفوا في وجه أي لاعب يود الرحيل لكن بشرط أن يُقدم عرضًا جيدًا للنادي.