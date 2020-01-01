أحمد مرتضى: آل الشيخ طلب ضم لاعبين من الزمالك للأهلي، وهذا كان ردنا

عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف بعض الأسرار

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أن المستشار السعودي تركي آل الشيخ طلب ضم لاعبين من الفريق لصفوف النادي الأهلي، ذلك خلال لقاء جمعهما معًا في السعودية.

نجل رئيس الزمالك أوضح خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت 2 أنه توجه إلى السعودية للاجتماع مع آل الشيخ بتكليف من رئيس الزمالك "مرتضى منصور"، وذلك للحديث معه عن بناء استاد خاص للنادي بعدما أثيرت أقوال حول نيته بناء ملعب للأهلي.

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وأضاف أن وزير الترفيه السعودي الحالي فاجأه خلال الاجتماع بطلب ضم ثنائي الزمالك، حارس المرمى أحمد الشناوي والمدافع علي جبر، لصفوف الأهلي.

مضيفًا "تركي آل الشيخ فاجأني بطلب ضم الشناوي وجبر للأهلي، أخبرني أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد حارس المرمى بقيمة 1.5 مليون دولار، لكنه سيدفع 2 مليون يورو مقابله هدية منه لمرتضى منصور، وإلا سيتوجه لاتحاد الكرة ويفسخ العقد بدفع الشرط الجزائي".

أضاف "صُدمت مما قال وسألته عن موافقة الشناوي على ذلك، فأجاب "نعم، الشناوي كان معنا ووافق"، تحدثت مع والدي حول ذلك فقال لي "ليكتب الشناوي طلبًا رسميًا ويُوضح رغبته باللعب للأهلي وسنوافق"".

تابع "علي جبر لم يكن قد جلس معهم بعد، ولكن كانت هناك نية لنقله للأهلي فيما بعد، وقد أجبت آل الشيخ آنذاك بطلب التعاقد مع ثلاثي الأهلي، علي معلول وجونيور أجايي وعبد الله السعيد، فالأمر اتخذ شكل الندية آنذاك".

وأتم أحمد مرتضى منصور مؤكدًا أن جلوس مسؤولي الأهلي مع أحمد الشناوي والتفاوض معه كان المحرك الأساسي لرغبة وتحركات رئيس نادي الزمالك لضم عبد الله السعيد عقب نهاية عقده مع الأحمر.