متى يُحسم مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي؟ وهل طلبه ألميريا؟ وكيله يُجيب

الجناح المصري يلعب مع الأهلي معارًا حتى نهاية الموسم

قال نادر شوقي أن مستقبل موكله "رمضان صبحي" المعار هذا الموسم من ناديه هدرسفيلد تاون الإنجليزي للنادي الأهلي سيُحسم بعد ثلاثة أسابيع.

شوقي أكد خلال تصريحاته لقناة صدى البلد أنه يستوجب أولًا تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدوري المصري قبل الحديث مع النادي الإنجليزي حول تمديد الإعارة ومن ثم تجديدها أو انتقال اللاعب نهائيًا للأهلي أو غيره من الأندية.

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الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن استئناف الموسم الجاري من الدوري المصري بدءًا من 25 يوليو القادم، وقد توقعت عدة تقارير صحفية أن تنطلق المباريات من جديد عقب عطلة عيد الأضحى المبارك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأندية بتمديد عقود اللاعبين المعارين لكن بشرط موافقة الأطراف جميعًا على ذلك، ومن المرجح أن يبدأ الأهلي محادثاته مع هدرسفيلد حول تمديد العقد الذي سينتهي في 30 يونيو الجاري إلى نهاية الموسم عقب تحديد المواعيد من جانب الاتحاد المصري.

ويُحاول الأهلي جاهدًا ضم رمضان صبحي نهائيًا خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم لكن الطلبات المالية لناديه الإنجليزي تجعل من الأمر صعبًا للغاية، خاصة كذلك في ظل الحديث عن عدد من العروض الجيدة للاعب من أوروبا.