رئيس الزمالك: لم نخسر بالخمسة مثل فريق آخر، ومباراة السوبر مختلفة

مرتضى منصور رئيس الزمالك يتحدث عقب خسارة فريقه في دوري أبطال أفريقيا مؤكدًا أنه لقاء مختلف عن مواجهة السوبر القادمة مع الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك الربط بين خسارة الفريق أمام جينراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا ومباراة السوبر القادمة أمام الأهلي.

وسقط الزمالك يوم أمس خارج ملعبه في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد، وهي نتيجة يراها الرئيس منصور جيدة وفي المتناول.

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إذ قال "لم نخسر بخمسة أهداف، الفوز بهدف واحد في القاهرة يكفينا للتأهل للدور القادم".

وعلق منصور على مشاركة محمد عنتر في المباراة بعد غيابه عن اللعب طويلًا بقوله "ميتشو مدرب محترف ويُدرك تمامًا ما الذي يفعله، مشاركة عنتر كانت لهدف واضح وهو مواجهة اللياقة البدنية الجيدة جدًا للاعبي الفريق السنغالي، فهو لاعب قوي وسريع".

أضاف حول لقاء السوبر المصري "مباراة اليوم ليست لها أي علاقة بمواجهة السوبر، عدد كبير من اللاعبين لم يُشاركوا في مباراة دوري أبطال أفريقيا وسيلعبون ضد الأهلي، مثل محمد عواد وشيكابالا وبنشرقي وأوناجم".

"هناك فريق خسر بخمسة أهداف وهذا لم يحدث معنا، لدينا فريق محترم ومدرب محترم. الأهلي فاز على فريق لم يصنع أي هجمة طوال المباراة، سنلتقي في السوبر ونكون بكامل لاعبينا".

"لعبنا في أجواء صعبة، سواء من حيث الرطوبة العالية أو حالة الملعب السيئة جدًا، بجانب رحلة السفر الطويلة للغاية، اللاعبون بشر وليسوا آلات، وعمومًا وكما قلت لا نحتاج سوى لهدف واحد لنتأهل".

يُذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي بطل الدوري المصري يوم 20 سبتمبر الجاري في كأس السوبر المصري وسط حضور 10 آلاف مشجع.