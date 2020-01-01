طارق يحيى: "أهلاوية" الجونة صعبوا المباراة، وبنشرقي اعتذر لي

المدير الفني للزمالك يتحدث بعد الفوز الصعب

علل طارق يحيى المدير الفني لنادي الزمالك معاناة فريقه أمام الجونة في مباراة الجولة الـ30 من الدوري المصري بوجود عدد كبير من لاعبي الأهلي المعارين لدى المنافس.

الزمالك قلب تأخره بهدف نظيف إلى التقدم 3-1، لكن 4 دقائق مجنونة أعادت اللقاء لنقطة الصفر بعدما وصل الجونة للتعادل 3-3.

تقنية الفيديو أنقذت الفريق الأبيض بعدما عاد إليها الحكم أحمد الغندور وقرر منح عبد الله جمعة ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ليُسددها محمود علاء بنجاح ويقتنص الفوز الثمين.

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طارق يحيى الذي سيترك منصبه بعد تلك المباراة عقب توليه تدريب الفريق 3 مباريات خلفًا للراحل باتريس كارتيرون أبدى سعادته بالفوز الصعب، وتوجه بالشكر للنادي ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره على دعمهم له خلال تلك الفترة القصيرة.

مضيفًا "المباراة كانت صعبة، الجونة يمتلك جهاز فني قوي، وحقيقة أن جُل لاعبي الجونة من الأهلي جعل المباراة صعبة وقوية، لكن تبقى حقيقة أخرى وهي أن الأهداف التي دخلت مرمى الزمالك من الكرات الثابتة ما كان يجب أن تدخل، وهي أخطاء كارثية للفريق".

أضاف حول الخلاف الذي حدث مع أشرف بنشرقي عقب تبديله "المباراة كانت الأولى له أساسيًا عقب الإصابة، ولذا كنت حريصًا على ألا أجهده بدنيًا، كان يريد البقاء في الملعب لأطول وقت ممكن، كانت لحظة غضب من جانبه ولكنه في النهاية اعتذر لي".

وأتم قائلًا حول سياسة الزمالك في مباريات الدوري "الفريق يمتلك لاعبين كبار وقد أضاع فرصًا كثيرة، نحن لا نهتم بالأداء خلال الفترة الحالية وفي ظل ضغط المباريات الكبير، ما يهمنا هو حصد النقاط".