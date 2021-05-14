الزمالك وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وإنبي في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021 والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الزمالك × إنبي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة..

نهاية المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 48 نقطة

88 خروج فرجاني ساسي للإصابة ودخول محمد أشرف روقة، وأحداد لن يُكمل المباراة للإصابة ويدخل أسامة فيصل عوضًا عنه

82 حميد أحداد يسقط بشكل خاطئ على قدمه! يبدو أن إصابته ليست بسيطة

80 تبديل ثالث للزمالك بخروج محمود علاء ودخول محمد عبد السلام

75 تبديلين للزمالك بخروج زيزو وسيف الدين الجزيري ودخول إسلام جابر وحميد أحداد

69 تمريرة رائعة من أوباما إلى سيف الدين الجزيري الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها بجوار القائم الأيسر لإنبي

66 تسديدة من لاعب إنبي، ولكن الكرة بعيدة عن مرمى محمد عواد

63 ضربة حرة غير مباشرة لإنبي من مكان خطير وأفضل كثيرًا من الضربة الركنية، ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الزمالك

57 عرررضية من الجهة اليسرى للزمالك ولكن محمود جاد يُخرج الكرة لضربة ركنية قبل أن تصل إلى رأس محمود علاء

56 فاصل مهاري رائع من بن شرقي على الجهة اليسرى، ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

53 عرررضية خطيرة من زيزو ولكن الظهير الأيمن لإنبي محمود فوزي يشتت الكرة

50 أوووووووووووووووووه محمود جاد يتألق ويحرم الزمالك من تسجيل الهدف الرابع بعد انفراد بالمرمى من قِبل اللاعب سيف الدين الجزيري

47 دخول الجهاز الطبي للزمالك إلى أرض الملعب لمعالجة أحد اللاعبين الذي سقط متأثرًا بإصابته

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف

45 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول محمود علاء يسجل الهدف الثالث للزمالك من رأسية رائعة، ويعوض خطأه تسببه في ركلة جزاء للفريق!

43 تسديدة من مصطفى شكشك ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى الزمالك

40 تمريرة كادت تصل إلى سيف الدين الجزيري ولكنها تطول ومحمود جاد يمسك بالكرة

38 محاااااااااااولة من سيف الدين الجزيري ولكن الكرة تخرج ضربة ركنية للزمالك

35 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بن شرقي يحرز الهدف الثاني للزمالك ويعيد التقدم للفارس الأبيض، عرضية من زيزو يلعبها سيف الدين برأسه بالعرض تصل لأشرف بن شرقي الذي يلعبها برأسه في المرمى

30 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إنبي يسجل التعادل للزمالك بشكل رائعة على طريقة بانينكا

28 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاااااااااااااااااااء لإنبي بسبب إعاقة محمود علاء لبيتر مهاجم الفريق البترولي

28 حكم المباراة يراجع اللقطة عبر تقنية الفار تحسبًا لوجود ركلة جزاء بسبب عرقلة بيتر أثناء لعب العرضية

26 أوووووووه خطيرررررة لإنبي، عرررضية من كريم فؤاد إلى مصطفى شلبي الذي يلعبها برأسه قوووية ولكن عواد يمسك بالكرة

23 ضربة حرة غير مباشرة للزمالك، يلعبها زيزو ولكنها تمر أمام أقدام كلا من محمود علاء وسيف الدين الجزيري اللذان اعتمد كلا منهما على الآخر للعب الكرة

19 فرصة خطيرررررة لإنبي عن طريق بيتر دينو بعد تمريرة مذهلة من كريم فؤاد، ولكن عواد يخرج من مرماه وينقذ الموقف

18 هدوء نسق اللعب قليلًا بدون أي فرص خطيرة من الطرفين في الدقائق الأخيرة

11 تعطل اللعب قليلًا لإصابة سيف الدين الجزيري الذي كان ينزف من أنفه بسبب التحامه بإحدى اللاعبين أثناء لعب الضربة الركنية لإنبي

10 ضربة ركنية لإنبي، الكرة تصل إلى رامي صبري الذي يلعبها برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

9 إنبي يضغط بحثًا عن هدف التعادل

6 خطأ لإنبي من على حدود منطقة جزاء الزمالك، هل يستغل الفريق البترولي الفرصة ويسجل التعادل؟

6 عرضية من الجهة اليمنى للزمالك ولكن محمود جاد يمسك بالكرة

4 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أوباما يحرز الهدف الأول للزمالك بعد اختراق رائع من العمق ومراوغة لمدافع إنبي، قبل أن يسددها بكل براعة على يسار الحارس

2 تمريرة طولية رائعة من عبد الشافي تصل إلى سيف الدين الجزيري الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها عالية وبعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك:

قرر المدرب الفرنسي كارتيرون البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - أوباما - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل إنبي:

قرر المدرب حلمي طولان اللعب بالخطة التالية:

التشكيل | 4-5-1



محمود جاد

مصطفى دويدار - رامي صبري - إبراهيم القاضي - علي فوزي

مصطفى شلبي - أحمد العجوز - مصطفى شكشك - مهاب ياسر - كريم فؤاد

دينو بيتر

يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة بالرغم من التعاددل مع الأهلي في الجولة الماضية، ويسعى للحفاظ على تواجده في القمة لعل وعسى يستمر في هذا المركز إن لم يفز خصمه اللدود في مبارياته المؤجلة، في المقابل يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الزمالك وإنبي في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري المصري، والتي ستُقام على ستاد القاهرة الدولي.