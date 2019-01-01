صورة | رسالة وفاء من لاعبي الزمالك تجاه الراحل علاء علي

الفريق يستعد لمواجهة إنبي

حرص لاعبو الزمالك على توجيه رسالة وفاء للاعب الفريق السابق "الراحل علاء علي" الذي وافته المنية في الـ11 من نوفمبر الجاري بعد صراع طويل مع المرض.

وارتدى لاعبو الفريق الأبيض قمصان حملت صورة علاء علي مع جملة "لن ننساك" خلال دخولهم استاد السلام لمواجهة إنبي ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري اليوم الإثنين.

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ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة لمواصلة مطاردة الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات آخرها كان على الجونة منذ قليل بنتيجة 4-0، وقد أحرز الأهداف وليد سليمان هاتريك وحسين الشحات.

وكان علاء علي قد بدأ مسيرته مع الزمالك وصعد للفريق الأول حين كان عُمره 20 عامًا عام 2008 بقرار من المدرب الهولندي رود كرول، وقد لعب مع الزمالك 4 مواسم قبل أن يرحل عنه عام 2012.

ولعب علاء علي المولود عام 1988 بعد الزمالك لأندية طلائع الجيش وسموحة والمصري قبل أن يحط الرحال في بتروجيت ثم يبتعد عن الملاعب لمرضه بورم في الرأس، وقد أجرى جراحة وخضع لبرنامج طبي تأهيلي تمهيدًا للعودة لكرة القدم لكن الموت لم يمنحه تلك الفرصة.

وقد أمر مرتضى منصور رئيس الزمالك بفتح عزاء للاعب وخصص راتب شهري لأسرته.

يُشار لأن الزمالك يمتلك 10 نقاط من 4 مباريات في الدوري المصري، إذ فاز في 3 وتعادل في الرابعة وكانت ضد فريق مصر الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز.