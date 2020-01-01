الزمالك وأول أغسطس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الزمالك ضد أول أغسطس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

أول أغسطس 0 × 0 الزمالك

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ولكن ستكون الفرصة مواتية أمام باتريس كارتيرون لتجربة عدد من العناصر في سبيل منحهم الخبرة والاحتكاك الإفريقي قبل الدخول إلى الدور الأصعب على الإطلاق أمام خصوم من العيار الثقيل.

هذه المباراة بلا قيمة بالنسبة للزمالك، حيث ضمن الفارس الأبيض التواجد في ربع نهائي البطولة الإفريقية بعدما تعادل سلبيًا مع مازيمبي في الجولة الماضية بينما تعادل أول أغسطس مع زيسكو بهدف لكل منهما.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./