رسميًا - عقوبات بالجملة على شيكابالا والزمالك وثلاثي بيراميدز و3 تحذيرات

أولى القرارات الصادرة من اللجنة المتكونة حديثًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عقوبات بالجملة، إثر ما شهده نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

المباراة أقيمت أول أمس الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وفاز بها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة، لخطف اللقب الثاني له على التوالي.

وأوضحت اللجنة عقب اجتماعها الليلة، أنها قررت تغريم محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الأبيض، مبلغ قدره 500 ألف جنيه، تُسدد بموعد أقصاه 30 يومًا، إثر قيامه بتحريك وإثارة جماهير ناديه، للهتاف بعبارات خارجة، رأت اللجنة أنها مخالفة للآداب العامة والروح والقيم الرياضية.

وأشارت اللجنة في بيانها أنها تأكدت من واقعة شيكا من خلال الفيديوهات التي انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شيكابالا يوضح حقيقة هتافه ضد الأهلي عقب تتويج الزمالك بكأس مصر

فيما تم تغريم الزمالك مبلغ قدره 100 ألف جنيه، نظرًا لقيام جمهوره بترديد عبارات خارجة ضد لاعبي بيراميدز والنادي الأهلي.

بينما عاقبت لجنة الانضباط ثلاثي الكتيبة الزرقاء؛ أحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر، بغرامة 30 ألف جنيه، لرفضهم الصعود لمنصة التتويج لاستلام الميداليات الفضية، موضحة أن ذلك مخالف بما ورد في نصوص النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه.

في الإطار نفسه، حذرت لجنة الانضباط والأخلاق الجهاز الفني والإداري للفارس الأبيض، بعدم الدخول لأرضية الملعب أثناء سير المباريات دون إذن الحكم كما حدث عقب كل هدف يتم إحرازه أمام بيراميدز، بينما حذرت الفريقين من التأخر في النزول لأرض الملعب حال بدء الشوط الثاني كما حدث في نهائي الكأس، فيما كان التحذير الأخير من نصيب أحمد الشناوي؛ حارس الأزرق، والذي لم يلتزم بارتداء الزي المتفق عليه في الاجتماع التنسيقي قبل اللقاء.

يذكر أن لقب كأس مصر 2019 هو الـ27 في تاريخ الزمالك، حيث يعتبر أكثر ثان نادٍ يحصد الكأس خلف الأهلي صاحب الـ36 لقبًا.

بينما تعد البطولة الثالثة للأبيض خلال موسم 2018-2019 بعدما توج بطلًا للسوبر المصري السعودي والكونفدرالية الأفريقية.