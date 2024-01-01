الزلزولي يسقط في فخ "نبوءة تشافي"!

يبدو أن ما قاله المدرب الإسباني يتحقق!

رحل المغربي عبد الصمد الزلزولي عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى ريال بيتيس، مقابل 7.5 مليون يورو، في ظل عدم حصوله على دقائق لعب كافية تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وفي بداية الموسم الجاري مع برشلونة، ظهر الزلزولي لمدة 45 دقيقة أمام خيتافي في الجولة الأولى بالليجا، ثم شارك 22 دقيقة أمام قادش، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء طوال مواجهة فياريال بالجولة الثالثة، ليقرر الرحيل في آخر أيام الميركاتو الصيفي.

وقال تشافي حينئذ إن "عبد الصمد يريد التواجد بشكل أساسي، لا أعرف ما إذا كان سيحصل على ذلك في بيتيس!"، ويبدو أن النبوءة تحققت.

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انتقل الزلزولي إلى بيتيس ليشارك في 14 مباراة بالدوري (2 فقط أساسيا)، لكنه لم يكمل أي مباراة للنهاية في المسابقة المحلية، على عكس الدوري الأوروبي، فقد خاض 4 مباريات أساسيا (من 6 في دور المجموعات)، وأكمل واحدة فقط للنهاية، وسجل هدفا في الليجا وآخر باليوروباليج.

ولم يقدم صاحب الـ22 عاما الأداء المنتظر مع بيتيس في نصف الموسم الأول، تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني، ما يجعل فاتورة انضمامه للمنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا المقبلة غير باهظة بالنسبة للنادي الإسباني.