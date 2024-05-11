"الزعيم يستعيد عرشه!" .. الهلال يُسقط الحزم برباعية ويتوج بطلًا لدوري روشن السعودي

الهلال يتوج باللقب رقم 68 في تاريخه..

SHAHID

حسم فريق الكرة بنادي الهلال، تتويجه رسميًا بلقب دوري روشن السعودي (موسم 2023-2024)، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، في النسخة التي تشهد مشاركة 18 فريقًا للمرة الأولى، بعد مسيرة تاريخية "مُرصعة" بالأرقام القياسية، ليستعيد اللقب الذي غاب عن خزائنه خلال الموسم الماضي، بعدما توج به الاتحاد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحقق الهلال فوزًا على الحزم بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، ليحسم اللقب قبل 3 جولات على نهاية الموسم، ويرفع رصيده إلى 13 هدفًا في شباك الحزم هذا الموسم، بعد فوزه بتسعة أهداف نظيفة في مباراة الدور الأول.

وتقدم الصربي ألكساندر ميتروفيتش بالهدف الأول للهلال من علامة الجزاء في الدقيقة 15، تم احتسابها بخطأ لمسة يد على اللاعب باولو ريكاردو، ورد فايز سليماني بهدف التعادل للحزم في الدقيقة 34، بعد تمريرة بينية من توزي، منحته انفرادًا بالحارس ياسين بونو، ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى.

ومنح أحمد الجويد، لاعب الحزم، الهلال هدفًا ثانيًا بالخطأ في مرماه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مرت فوق الحارس في الدقيقة 40، ثم أضاف ميتروفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 45+3، بعد جملة هجومية انتهت بتمريرة من سافيتش إلى ميترو الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، فيما وقع سيرجي سافيتش على الهدف الرابع في الدقيقة 45+4، بعدما تمكن من افتكاك الكرة بين دفاعات الحزم، ليسددها في الزاوية اليمنى.

وسجل عمر الرويلي هدفًا لصالح الحزم في الدقيقة 90+3، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة من 31 مباراة، ليواصل رقمه القياسي كصاحب أكبر رصيد نقطي في تاريخ الدوري السعودي، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، فيما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة، في المركز الثامن عشر، والأخير، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من الهبوط رسميًا إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وحسم الهلال لقب دوري روشن السعودي، قبل مواجهة القمة أمام النصر، على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة، والتي تشهد غياب السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

SHAHID