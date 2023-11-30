"الزعيم سبق النصر بسنوات" .. أسرار جديدة في مفاوضات الهلال مع كريستيانو رونالدو

رغم النفي.. ظهور كواليس جديدة في مفاوضات نادي الهلال مع كريستيانو رونالدو

SHAHID

"فاوضنا الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قبل النصر".. هكذا صرح فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال، وأكثر من مسؤول في النادي، خلال الأيام الماضية؛ وهو الأمر الذي حرص سعد اللذيذ، نائب رئيس الرابطة المحترفة، على نفيه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل راتب إجمالي يُقدر بـ500 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. فجّر المحلل الرياضي عبيد الله العيسى، أكبر مفاجأة عن مفاوضات نادي الهلال، مع الأسطورة البرتغالية، قبل انضمامه إلى النصر رسميًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

العيسى كشف في تصريحات مع "بودكاست مرتدة"، مساء اليوم الخميس، عن أن الهلال يفاوض رونالدو، منذ وقتٍ طويل للغاية؛ وبالتحديد منذ أن كان لاعبًا في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأشار إلى أن الزعيم الهلالي، كان يعلم أن المفاوضات مع الأسطورة البرتغالية، ستستمر لعدة سنوات؛ ولكنه كان يريد على الرغم من ذلك، تأمين الصفقة لصالحه.

وأوضح عبيد الله العيسى، أن كريستيانو رونالدو، عندما قرر مغادرة أوروبا، كان سينتقل إلى الهلال الذي فاوضه منذ سنوات؛ لولا عقوبة حرمان الفريق الأزرق، من التعاقدات، على خلفية قضية تجديد عقد اللاعب الدولي السعودي محمد كنو.

SHAHID