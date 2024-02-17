هل يوجد فريق قادر على الفوز خارج أرضه بهذا الأداء؟!

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تغنى مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالأداء القوي الذي يقدمه الهلال السعودي هذا الموسم، على المستوى المحلي ودوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد تغلب بسهولة على سباهان بنتيجة (3-1) في عقر داره، الخميس الماضي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، فيما يسير بخطوات منتظمة نحو التتويج بلقب دوري روشن الذي يتصدره بـ53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.

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وتحدث مجدي عبد الغني في تصريحات خلال برنامج "البريمو"، على فضائية "TEN" عن انتصار الهلال الأخير على سباهان، مؤكدًا أن الزعيم هو الأقرب للفوز هذا العام بلقب دوري أبطال آسيا.

وأثناء استعراض الهدف الثالث للهلال والذي سجله عبد الله الحمدان، علق عبد الغني: "الهلال خارج ملعبه ويلعب باستعراض ويسجل أهدافًا رائعة بهذه الطريقة.. (دة فريق مفتري)".

وأعاد حسن الناقور، عضو الهلال الذهبي، نشر هذا الفيديو لنجم الكرة المصرية، وعلق عليه قائلًا: "وش ذا الحسد".

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ويستعد الهلال لمباراة قوية، غدًا الأحد، عندما يستضيف نظيره الرائد على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن مجدي عبد الغني، كان أحد أفراد الجيل الذهبي للكرة المصرية الذي استطاع تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية 1986، كما قاد الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 1990 وسجل هدفه الشهير في تعادل مصر مع هولندا بالمونديال.

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