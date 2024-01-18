"الرئيس يبرر واللاعب يعلق" .. الاتفاق يفسخ عقد جوردان هندرسون رسميًا

انتهاء علاقة الاتفاق وهندرسون رسميًا

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بشكل رسمي.. أعلن نادي الاتفاق السعودي، مساء اليوم الخميس، فسخ عقد النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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هندرسون انضم إلى الاتفاق، في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ حيث صنع 5 أهداف خلال 19 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

الاتفاق كشف في بيان رسمي، عن أن فسخ عقد النجم الإنجليزي؛ جاء بـ"التراضي" بين الطرفين، وبعد التوصل إلى اتفاق ودي، يغلب عليه المصلحة العامة.

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وعن ذلك يقول رئيس النادي سامر المسحل، إن مجلس إدارته دائمًا ما يحترم اللاعبين؛ لذلك استجاب لرغبة هندرسون، متمنيًا له التوفيق في رحلته القادمة مع عالم الساحرة المستديرة.

المسحل أكد على أن الإدارة الاتفاقية، أرادت فسخ العقد بشكل فوري؛ من أجل استكمال مشروع النادي "القصير" حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ثم بناء فريق ينافس بقوة، في الأعوام القادمة.

وناشد رئيس الاتفاق، جميع نجوم الفريق الأول لكرة القدم والموظفين والجماهير بـ"الوحدة"؛ لتخطي الفترة الحالية "الصعبة"، التي تشهد تراجعًا كبيرًا في النتائج.

ومن ناحيته.. قدّم جوردان هندرسون بعد فسخ عقده رسميًا، الشكر إلى فارس الدهناء وجماهيره وجميع زملائه، متمنيًا لهم التوفيق، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

وقال النجم الإنجليزي: "أشعر بالحزن بسبب الرحيل عن نادي الاتفاق، الذي شعرت بحب كبير داخله؛ ولكنه القرار الأفضل لي ولعائلتي.. سأظل أتابع الفريق الأول بـ(استمرار)".

هندرسون أعرب عن ثقته الكبيرة، في نجاح مشروع نادي الاتفاق، الذي تم التخطيط له في بداية الموسم الحالي، وأنه سيؤتي بثماره في السنوات القليلة القادمة.

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