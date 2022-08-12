الرئيس الأرجنتيني السابق: أفضل الفوز بكأس العالم على العودة لمنصبي!

الأرجنتين أمام مهمة صعبة في قطر.. ولكنها ليست مستحيلة

تحتشد الأرجنتين بكافة طوائفها من أجل دعم منتخب الألبيسليستي في مشواره للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1986.

يمكننا أن نرى في قطر كيف أن الرئيس السابق للبلاد ماوريسيو ماكري موجود لمساندة رفاق ليونيل ميسي، الرجل الذي تولى مقاليد البلاد بين عامي 2015 و2019 والذي يعتزم الترشح لولاية أخرى، يبدو أنه يدرك جيدًا ما يهم الأرجنتينيين ويسعى لمشاركتهم إياه، ولذلك قال في آخر تصريحاته إنه يفضل "أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم على أن يعود رئيسًا للبلاد".

في تصريحاته لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أكد ماكري أن كل شيء يعتمد على نتيجة مباراة الأرجنتين وهولندا الجمعة، هي التي ستحدد ما إذا كان رفاق ميسي يستطيعون المضي قدمًا حتى لقب البطولة أم لا.

وتحدث على وجه التحديد عن ليونيل ميسي قائد التانجو، قائلًا: "كثير ممن ينتقدونه لا يعرفون حقًا ما الذي يمثله ميسي، العالم كله معه، في كل مرة ترى فيها الملعب بالألوان البيضاء والزرقاء تظن أن الكل خلف الأرجنتين فقط، ولكنهم آسيويون ومن كل بقاع الأرض، إنه قميص ميسي الذي فعل كل ذلك".

وأردف: "الغالبية العظمى حول العالم تحب أن ترى ميسي بطلًا للمونديال، المكان الذي وضع الأرجنتين فيه في تلك النسخة استثنائي، إنه الأفضل عبر التاريخ في زمن التواصل الاجتماعي، كل تفصيلة وكل هدف وكل ما يفعل يظهر فورًا، في أيام دييجو (مارادونا) كنا نحتاج وصول تلك القطات من نابولي، أما الآن فالكل يصل مباشرة".