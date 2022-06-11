الريان يقترب من خطف نجم برشلونة السابق من النصر وفلامنجو!

النصر أراد ضم اللاعب في العام الماضي.

كشفت تقارير صحفية تشيلية عن تجدد الاهتمام القطري من قبل نادي الريان بالحصول على خدمات اللاعب التشيلي أرتورو فيدال نجم إنتر.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" عن "لا تريسيرا" التشيلية، والتي أكدت أن النادي القطري يواجه منافسة من فلامنجو البرازيلي على خدمات اللاعب.

وكان هناك اتفاق شفهي بين فيدال والنادي البرازيلي في الأسابيع الماضية بحسب ما أكدت تقارير عديدة، لكن الصحيفة التشيلية أكدت أن كل شيء تغير في آخر 24 ساعة.

وأكدت أن فيدال قد غير أولوياته بعيدًا عن المشروع الرياضي المغري لفلامنجو، حيث تم عرض أكثر من ضعف الراتب عليه من قبل الريان.

فيدال يرى أن ذلك العقد قد يكون الأخير في مسيرته الكروية، لذلك يريد أن يتأكد من أنه يؤمن مستقبله، حيث يعرض الريان حوالي ثمانية ملايين يورو في الموسم، مقابل ثلاثة ونصف فقط من فلامنجو.

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي تقدم فيه فيدال بشكوى إلى الشرطة في تشيلي لتعرضه للاحتيال وخسارته ما يقارب خمسة ملايين يورو.

جدير بالذكر أن النصر السعودي كان مهتمًا بالحصول على خدمات فيدال أيضًا في سوق الانتقالات الصيفية الماضي في 2021.