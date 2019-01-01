الريان يتوصل لاتفاق مع فرانك كوم

لاعب الترجي سيلعب في قطر الموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة الكأس القطرية أن نادي الريان توصل لاتفاق مع فرانك كوم لاعب وسط الترجي التونسي للعب معه الموسم القادم.

وينتهي عقد فرانك كوم مع الترجي صيف 2020، وقد ارتدى قميص فريق باب سويقة عام 2017 وتُوج معه بعدد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري التونسي مرتين، ويُعد أحد العناصر الرئيسية في تشكيل الفريق خلال الموسمين الماضيين.

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وأثيرت خلال الأيام الأخيرة أنباءً حول مستقبل اللاعب صاحب الـ27 عامًا خاصة مع وجود اهتمام بعدد من الأندية بضمه بينها الأهلي المصري، لكن القناة القطرية أوضحت أن الريان نجح في التوصل معه لاتفاق على توقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

يُذكر أن اللاعب الكاميروني تعرض للطرد خلال مباراة فريقه مساء اليوم أمام الإفريقي في الدوري التونسي، عقب اعتدائه على أحد جامعي الكرات في ملعب رادس، وقد انتهى اللقاء بخسارة الترجي 2-1.