بعد انتقاده في مؤتمر الريان .. جورج جيسوس لصحفي: لا معنى لما تقوله لي!

ماذا قال مدرب الهلال عقب الفوز أمام الريان في قطر؟

رغم انتصار الهلال السعودي - خارج أرضه - أمام الريان القطري إلا أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس لم يسلم من الانتقادات كذلك!

الزعيم حقق الفوز أمام الرهيب القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

ثلاثية الأزرق أتت في الشوط الأول عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، جواو كانسيلو وماركوس ليوناردو في الدقائق 14 و41 و43، فيما جاء هدف الريان عن طريق روجر جيديس في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني.

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وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، توجه أحد الصحفيين بسؤال لجيسوس، موضحًا أن الشوط الثاني هو شوط المدربين، بينما خسره الهلال بهدف نظيف، ليتعجب البرتغالي من حديثه.

جيسوس قال: "صحيح أن المباريات تكون من شوطين، لكن من يسجل أكثر هو المنتصر، لا يوجد شيء اسمه نتيجة شوط أول وشوط ثاني".

وأضاف: "صحيح سجلنا أكثر في الشوط الأول، لكن رغم ذلك أتيحت لنا فرص أكثر في الشوط الثاني ووصلنا لمرمى الخصم في أكثر من فرصة".

البرتغالي تابع: "حققنا انتصارًا مهمًا، الخصم اليوم فرض علينا أن نكون مركزين تمامًا ونستغل الفرص التي تتاح لنا، علينا مواصلة المشوار والفوز في قادم المباريات".

يذكر أن الهلال يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الغرب برصيد ثلاث نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاستقلال الإيراني، فيما يحل الريان في المركز الـ11 (قبل الأخير) دون أي نقاط.