الريان القطري يعلن التعاقد مع الفنزويلي ريفاس

بعد رحيله من الهلال، ريفاس انتقل للريان القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الريان القطري، عن التعاقد مع الفنزويلي جيلمين ريفاس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الهلال فسخ عقد ريفاس مؤخرًا، بعد قرار الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، الذي استبعده من قائمة الزعيم.

نادي الريان القطري، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نجاحه في الاتفاق مع ريفاس، بالانضمام لصفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

الفنزويلي ريفاس يصل غدا للانضمام للريان



يعلن نادي الريان نجاحه في الاتفاق مع اللاعب الفنزويلي جيلمين ريفاس للإنضمام الي صفوف نادينا في الموسم الحالي .

وسيصل ريفاس الي الدوحة مساء غدا تمهيدا للتعاقد الرسمي معه ومشاركته في تدريبات الرهيب استعدادا للمباريات المقبلة .

⬇️ pic.twitter.com/mn9Z8vvwMJ — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) ٤ فبراير ٢٠١٩

ومن المقرر أن يصل ريفاس إلى الدوحة مساء الثلاثاء، من أجل إتمام التعاقد بشكل رسمي معه، والمشاركة في تدريبات الفريق.

ريفاس انتقل لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2017، قادمًا من فريق الشارقة الإماراتي، حيث تم الاعتماد عليه كبديل خلال الفترة الأخيرة.

اللاعب الفنزويلي صاحب الـ29 عامًا، شارك مع الهلال في 41 مباراة، سجل فيهم 13 هدفًا، وصنع 3 أهداف.