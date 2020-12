ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 2 × 0 بوروسيا مونشنجلادباخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة..

92' نهاية الشوط الثاني...

90' عرضية من اليمين عن طريق فاسكيز يقابلها بنزيما برأسية يمكسها سومير.

89' ريال مدريد يبدأ تسيير المباراة، والفوز أصبح مسألة وقت.

79' تصويييييييبة من فاسكيز تمر من على يسار سومير وتصطدم بالقائم.

74' دخول أريباس وأسينسيو بدلاً من رودريجو وفينيسيوس.

73' كروس أرسل عرضية من اليسار قابلها راموس برأسية أبعدها سومير من على يساره، فتابع بنزيما الكرة بتسديدة ارتطمت بالعارضة.

73' العااااااارضة وسومير يمنعان الثالث للريال.

67' فينيسيووووووووس يتصرف بغرابة في كرة من بنزيما وضعته في مواجهة الحارس ويمررها بالعرض فتصطدم بالدفاع الذي يبعدها.

63' تصوييييييييبة من كروس تبحث عن طريقها للشباك، لكن سومير في الموعد.

53' ريال مدريد يواصل الاستحواذ، ولا وجود للفريق الألماني حتى الآن.

49' الثااااااااااااالث لريال مدريد يضيع بنفس الوضعية ... رودريجو أرسل عرضية من اليمين ارتقى لها بنزيما وأرسل رأسية وجدت يد سومير هذه المرة.

46' بداية الشوط الثاني...

دخول دينيس زكريا ولاتزارو بدلاً من فيندت وإمبولو.

45' نهاية الشوط الأول..

44' الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على فاران.

43' مودريتش أرسل تسديدة من يمين المنطقة اصطدمت بالدفاع، فارتد الكرة لكروس الذي أرسل رأسية عرضية من اليمين أبعدها الدفاع من على رأس فاران، فسقطت الكرة لبنزيما الذي مررها لمودريتش فقابلها بتسديدة سكنت الشباك.

43' الثاااااااااالث لريال مدريد عن طريق مودريتش.

41' استحواذ لريال مدريد وتراجع تام لمونشنجلادباخ.

39' خطيييييييرة لريال مدريد بعرضية يقابلها مودريتش بتسديدة ترتطم بالقائم الأيسر لسومير.

32' رودريجو يرسل عرضية من اليمين يقابلها بنزيما برأسية تمر لشباك سومير بنفس طريقة الهدف الأول.

32' الثاااااااااااااااااني لريال مدريد عن طريق بنزيما...

25' شتيندل أرسل بينية رائعة وضعت بيليا في مواجهة كورتوا، فأرسل المهاجم الكرة من فوق البلجيكي، لكنها تهادت إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن.

25' يا رباااااااااااااااااه .. بيليا يضيع فرصة التعادل...

21' سيطرة لريال مدريد، وتراجع تام لبوروسيا مونشنجلادباخ.

15' فينيسيوس ينطلق بالكرة في اليسار في مرتدة سريعة، ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع الألماني.

