ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21

ريال مدريد 2 × 0 بوروسيا مونشنجلادباخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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92' نهاية الشوط الثاني...

90' عرضية من اليمين عن طريق فاسكيز يقابلها بنزيما برأسية يمكسها سومير.

89' ريال مدريد يبدأ تسيير المباراة، والفوز أصبح مسألة وقت.

79' تصويييييييبة من فاسكيز تمر من على يسار سومير وتصطدم بالقائم.

74' دخول أريباس وأسينسيو بدلاً من رودريجو وفينيسيوس.

73' كروس أرسل عرضية من اليسار قابلها راموس برأسية أبعدها سومير من على يساره، فتابع بنزيما الكرة بتسديدة ارتطمت بالعارضة.

73' العااااااارضة وسومير يمنعان الثالث للريال.

67' فينيسيووووووووس يتصرف بغرابة في كرة من بنزيما وضعته في مواجهة الحارس ويمررها بالعرض فتصطدم بالدفاع الذي يبعدها.

63' تصوييييييييبة من كروس تبحث عن طريقها للشباك، لكن سومير في الموعد.

53' ريال مدريد يواصل الاستحواذ، ولا وجود للفريق الألماني حتى الآن.

49' الثااااااااااااالث لريال مدريد يضيع بنفس الوضعية ... رودريجو أرسل عرضية من اليمين ارتقى لها بنزيما وأرسل رأسية وجدت يد سومير هذه المرة.

46' بداية الشوط الثاني...

دخول دينيس زكريا ولاتزارو بدلاً من فيندت وإمبولو.

45' نهاية الشوط الأول..

44' الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على فاران.

43' مودريتش أرسل تسديدة من يمين المنطقة اصطدمت بالدفاع، فارتد الكرة لكروس الذي أرسل رأسية عرضية من اليمين أبعدها الدفاع من على رأس فاران، فسقطت الكرة لبنزيما الذي مررها لمودريتش فقابلها بتسديدة سكنت الشباك.

43' الثاااااااااالث لريال مدريد عن طريق مودريتش.

41' استحواذ لريال مدريد وتراجع تام لمونشنجلادباخ.

39' خطيييييييرة لريال مدريد بعرضية يقابلها مودريتش بتسديدة ترتطم بالقائم الأيسر لسومير.

32' رودريجو يرسل عرضية من اليمين يقابلها بنزيما برأسية تمر لشباك سومير بنفس طريقة الهدف الأول.

32' الثاااااااااااااااااني لريال مدريد عن طريق بنزيما...

25' شتيندل أرسل بينية رائعة وضعت بيليا في مواجهة كورتوا، فأرسل المهاجم الكرة من فوق البلجيكي، لكنها تهادت إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن.

25' يا رباااااااااااااااااه .. بيليا يضيع فرصة التعادل...

21' سيطرة لريال مدريد، وتراجع تام لبوروسيا مونشنجلادباخ.

15' فينيسيوس ينطلق بالكرة في اليسار في مرتدة سريعة، ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع الألماني.

Karim Benzema with a big goal for Real Madrid in the .



It’s what he does 🍾 pic.twitter.com/BdLfvHkOwW — B/R Football (@brfootball) December 9, 2020

9' فاسيكز أرسل عرضية من اليمين ارتقى لها بنزيما وأرسل رأسية سكنت شباك سومير.

9' جوووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق بنزيما.

2' عرضية خطيييييرة من اليمين عن طريق مودريتش، يطير لها سومير ويمسك الكرة

1' بداية المباراة...

تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ:

يبدأ المدرب ماركو روزه بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

يان سومير

أوسكار فيندت - نيكو إلفيدي - ماتياس جينتر - ستيفان لاينر

فلوريان نويهاوس - كريستوف كرامير

ماركوس تورام - لارس شتيندل - ألاساني بيليا

بريل إمبولو

البدلاء: إبراهيما تراوري - باتريك هيرمان - هينيس فولف - جوردان بيير - لاشلو بينيس - أندرياس بولسين - ماكس جرون - ميكائيل لانج - توبياس سيبل - دينيس زكريا - فالنتينو لاتزارو.

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

🐎💚 Which Gladbach player has impressed most so far? #UCL pic.twitter.com/Y32puwFl4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020

البدلاء: مارسيلو - سيرخيو أريباس - أندري لونين - دييجو ألتوبي - داني كارباخال - ناتشو - إدير ميليتاو - إيسكو - ماركو أسينسيو - ألفارو أودريوزولا.

ما هي فرص تأهل ريال مدريد لدور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

بالطبع سيكون لقاء غاية في الشراسة والقوة من الفريقين وغاية في المتعة للجماهير وعشاق المستديرة.

بينما بوروسيا مونشنجلادباخ يكفيه التعادل لضمان الصعود لدور الـ16، وتحتل الكتيبة الألمانية المركز السابع بالدوري الألماني برصيد 16 نقطة من 10 مباريات خاضها الفريق.

نتائج الميرنجي على صعيد الليجا ودوري أبطال أوروبا لم تكن مرضية للعديد من الجماهير، لكن الخبر السعيد لعشاق اللوس بلانكوس أن القائد راموس سيلعب المباراة.

اللقاء المصيري والحاسم والذي سيحدد ويرسم العديد من الأشياء في مستقبل النادي الملكي المتوقفة على نتيجة هذه المعركة، وأبرزها رحيل زين الدين زيدان، حيث اذا لم يتمكن الريال من الصعود لدور الـ16 فستكون أول مرة في التاريخ يخرج ريال مدريد من دور المجموعات.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21...