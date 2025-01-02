ليس الريال.. "ثيو زيدان" على أعتاب فريق مدريدي!

نجل أسطورة الملكي يقدم موسمًا جيدًا للغاية في الدرجة الثانية

يمر خيتافي بموسم صعب حتى الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم قدرته على تسجيل الأهداف، الأمر الذي يجعله الآن قابعًا في المركز السابع عشر من الدوري الإسباني.

وبالتالي، يستهدف الفريق المدريدي العديد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، وخط الوسط هو المنطقة التي يريد خوسيه بوردالاس إضافة خيارات إليها، والتي يمكن أن يكون أحدها ثيو زيدان.

لقد أثار زيدان، نجل لاعب ريال مدريد السابق ومديره الفني زين الدين زيدان، الإعجاب في فريق قرطبة المشارك في الدوري الإسباني الدرجة الثانية هذا الموسم.

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وقد يكون نجل زيدان الآن على استعداد للانتقال إلى الدوري الإسباني، حيث ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن خيتافي، الذي عُرضت عليه خدماته في الأسابيع القليلة الماضية، يفكر في ضمه.

بدأ ثيو زيدان مسيرته في ريال مدريد، لكنه لم يكن في أي وقت قريبًا من المشاركة مع الفريق الأول، لذا غادر الصيف الماضي إلى قرطبة، ولكن بعد نصف موسم فقط، يبدو أن لديه فرصة جيدة للعب في الدوري الإسباني مع خيتافي.

يذكر أن ثيو، هو ثالث أبناء زيدان من حيث العمر حيث يكبره كل من إنزو ولوكا، بينما يصغره إلياس فقط، والأربعة لاعبو كرة قدم، ثلاثة منهم ما زالوا نشطين وهم لوكا وإلياس وثيو، بينما اعتزل إنزو اللعبة بشكل نهائي.