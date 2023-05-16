فيديو | الرياض صفراء بالفعل .. جمهور الاتحاد "يسجن" الهلاليين خارج الملز في الكلاسيكو!

بينما كان جمهور الاتحاد يعترض على نقل كلاسيكو الهلال إلى ملعب الملز، بحكم صغر حجم الملعب وبالتالي تقليل نسبتهم في المدرجات إلا أنهم نجحوا في السيطرة.
العميد يحل حاليًا ضيفًا على الزعيم، في كلاسيكو الجولة الـ27 من دوري روشن، في مباراة من شأنها أن تزيد من فرص الفريق الجداوي للفوز باللقب حال الفوز بها.
وزحف عدد كبير من جمهور الاتحاد ورائه، إذ امتلأت مدرجاته بالكامل، حتى وصل الأمر إلى احتلال جزء من المدرجات المخصصة لجمهور أصحاب الأرض.
وفي المقابل، انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد كبير من جمهور الهلال خارج الملعب، عاجزين عن الدخول للمدرجات رغم انطلاق المباراة، ليتباهى الاتحاديون باللافتات التي رفعوها قبل ساعات من المباراة "الرياض صفراء"، رغم إجبارهم من قبل إدارة ملعب الملز على إزالتها.
جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، فيما يحل الهلال رابعًا بـ49 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة للزعيم.
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