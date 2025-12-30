الرياض تُطلق الشرارة الأولى لجولة كأس العالم FIFA 2026™ برعاية كوكاكولا

تنطلق جولة كأس العالم FIFA 2026™، برعاية كوكاكولا، من قلب العاصمة السعودية الرياض، في الثالث من يناير المقبل، لتسجل المدينة محطة البداية في رحلة عالمية تاريخية تسبق انطلاق أكبر بطولة كأس عالم في التاريخ خلال صيف 2026.

وجاء اختيار الرياض كنقطة انطلاق أولى ليؤكد رسالة واضحة عن مكانة المملكة المتنامية في خريطة كرة القدم العالمية.

وسوف تجوب الجولة العالمية، التي تطلقها كوكاكولا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 30 دولة عبر 75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها لقب كأس العالم FIFA™ الأصلي، أحد أكثر الرموز الرياضية شهرة وبريقًا.

وتمنح هذه الجولة فرصة نادرة للجماهير للاقتراب من الكأس الأسطوري، والتقاط الصور معها، وتجربة أجواء المونديال قبل أشهر من صافرة البداية الرسمية.

وفي الرياض، سيكون الموعد استثنائيًا بكل المقاييس، فعلى واجهة روشن، وعند منطقة التسوق وتحديدًا البوابة 2 (النافورة)، تحتضن العاصمة أولى فعاليات الجولة العالمية في حدث مفتوح للجماهير، يمزج بين كرة القدم، والترفيه، والثقافة، في أجواء احتفالية تعكس شغف الشعب السعودي باللعبة.

ولا تقتصر الفعالية على عرض الكأس فقط، بل تتضمن برنامجًا غنيًا بالتجارب التفاعلية المصممة خصيصًا للمشجعين من مختلف الأعمار.

وسوف يُضفي حضور أساطير كرة القدم وشخصيات مؤثرة معروفة طابعًا عالميًا خاصًا على الحدث برعاية كوكاكولا، كما يوفر فرصة رائعة أمام الجماهير للتفاعل المباشر مع نجوم صنعوا تاريخ اللعبة وألهموا أجيالًا كاملة.

ويمثل هذا الحدث، برعاية كوكاكولا، محطة مهمة في مسار الحماس المتصاعد نحو كأس العالم FIFA 2026™، التي ستُقام لأول مرة في التاريخ بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وسوف تكون تلك النسخة استثنائية بكل المقاييس، وتعِد بتجربة غير مسبوقة على مستوى المنافسة، والجماهير، والتأثير العالمي.

وتحظى فعالية الرياض بمشاركة خاصة من برنامج "يلا جول"، البرنامج الكروي الأول على يوتيوب في المملكة العربية السعودية، عبر ركن مخصص داخل الفعالية.

ويتيح حضور "يلا جول" للجماهير تجربة تفاعلية مميزة، تشمل لقاءات مباشرة، وفعاليات ميدانية، واستخدام أشهر برامج ومحتوى "يلا جول" المرتبط بكأس العالم FIFA™ وكرة القدم السعودية، في مشهد يجمع بين الإعلام الرقمي والشغف الجماهيري.

لا تفوت فرصة الانضمام لهذا الحدث المميز…سجل الآن واحصل على تذكرتك مجانًا