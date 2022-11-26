الركراكي يحذر لاعبي المغرب المولودين في بلجيكا من "التأثر العاطفي"

مباراة معقدة تنتظر أسود الأطلس

حذر المدرب المغربي وليد الركراكي لاعبي منتخب بلاده خصوصًا مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسية البلجيكية ونشؤوا وولدوا هناك من ترك عاطفتهم تغلب عليهم أثناء اللعب ضد منتخب الشياطين الحمر غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

الركراكي أدلى بتصريحات في المؤتمر الصحفي قال فيها: "بالنسبة لأي لاعب مزدوج الجنسية، يملكون مشاعر خاصة، يمكن أن تتحول إلى مشاعر إيجابية لكن بشكل عام عليهم تخطي هذه الأمور".

وأضاف: "ولكنها مباراة نريد أن نفوز بها أيًا كان الخصم الذي نواجهه واللاعبون الذين نختارهم، علينا الفقط التركيز بذلك".

وأكد الركراكي أن المنتخب البلجيكي "دائمًا مرشح، لديهم لاعبون رائعون ومدرب مميز، لديهم لاعبون عظماء حتى على الدكة، لديهم الخبرة، ستكون مباراة صعبة ولكننا نستطيع خلق المشاكل بالنسبة لهم خصوصًا على مستوى خط الوسط".

موقف ثلاثي الدفاع

وأشار الركراكي إلى تمنياته بالتعافي السريع لنجمه نصير مزراوي الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى ضد كرواتيا، مؤكدًا أن الثنائي رومان سايس وأشرف حكيمي يواجهان بعض المشكلات البدنية.

يذكر أن الرباعي سليم أملاح وإلياس شاعر وبلال الخنوسي وأنس زروري يحملون الجنسية البلجيكية إلى جانب المغربية، وقد تمت الاستعانة بهم لدعم قائمة أسود الأطلس في المونديال.