الركراكي: حمد الله لم يقنعني .. ينتظر الكرة ولا يضغط!

مدرب منتخب المغرب ينتقد طريقة لعب حمد الله

تحدث وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، عن عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، وأيضًا عن زميله سفيان رحيمي، وحظوظهما في الانضمام لأسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

ماذا قال وليد الركراكي عن حمد الله؟

الركراكي قال عبر برنامج "الحقيقة في 90 دقيقة" على إذاعة "راديو مارس" المغربية: "لا أعرف لماذا الجميع يتحدث عن موضوع حمد الله، وكأنه المشكلة التي يعاني منها منتخب المغرب".

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وتابع: "تابعت حمد الله في إحدى المباريات، ولم يقنعني بما قدمه، فهو لاعب ينتظر الكرة تأتيه، ولا يضغط على الخصم من أجل افتكاك الكرة منه".

وزاد: "لقد تواصلت بالفعل مع عبد الرزاق حمد الله، وطلبت منه أن يركز على عدة أمور، لكي أستطيع أن أضمه لصفوف المنتخب المغربي".

مدرب المغرب يتحدث عن الحراس وزيادة وزن رحيمي

وتحول الركراكي للحديث عن حراس أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، حيث قال: "نعرف الحارسين ياسين بونو ومنير المحمدي، حيث سيحضران في كأس العالم".

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وأردف: "يتنافس كل من أنس الزنيتي حارس الرجاء، ورضا التكناوتي حارس الوداد، بالإضافة إلى حارس ثالث، على المقعد الثالث في هذا المركز".

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واختتم مدرب أسود الأطلس متحدثًا عن سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، حيث قال: "طلبت من رحيمي الاجتهاد أكثر، لأن وزنه زائد خلال المعسكر الأخير الذي شارك فيه معنا، وأشركته في مباراة مدغشقر ولم يقنعني أيضًا".

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