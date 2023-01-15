الرقم 7 في ريال مدريد بعد رونالدو .. اللعنة وسوء الاختيار!

منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، وتراجعت قيمة الرقم 7 في النادي الملكي.

في كل نادٍ، هناك رقم قميص يُمنح فقط إلى نوعية معينة من اللاعبين، بالنظر إلى مدى أهميته في تاريخ الفريق أحيانًا، وفي أحيانٍ أخرى يكون مرتبطًا بلاعب تاريخي قضى مسيرته بالكامل في فريقٍ ما.

وفي ريال مدريد الإسباني يحمل القميص رقم 7 هالةً خاصة للغاية، بالنظر إلى العديد من الأسماء اللامعة التي ارتدته في النادي الملكي، ومن بينها رايموند كوبا، وخوانيتو، وإيميليو بوتراجينيو، وراؤول جونزاليس.

كل هؤلاء أصبحوا بشكل أو بآخر في ظل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يمكن اعتباره أعظم من ارتدى القميص رقم 7 خلال مسيرته مع ريال مدريد، والذي حمله بداية من موسم 2010-11 بعد رحيل راؤول.

رونالدو وعلى مدار ثمانية مواسم بالقميص رقم 7، تمكن من حصد الكرة الذهبية أربع مرات، وجائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في مناسبتين، وأفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، وحطم العديد من الأرقام القياسية الخاصة بالتهديف، خاصة وأنه الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفًا.

لكن، ومنذ رحيل رونالدو في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي، فقد الرقم 7 في ريال مدريد هالته المذهلة، بالنظر إلى الأسماء التي حملته بعد رحيل "صاروخ ماديرا".

بعد رحيل رونالدو، حمل لاعبان القميص رقم 7 في ريال مدريد، هما ماريانو دياز خلال موسم 2018-19، ثم إيدين هازارد منذ موسم 2019-20 وحتى الآن.

سوء اختيار!

ماريانو دياز في الأساس أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، وتدرج في الفئات السنية للنادي الملكي منذ عام 2012 حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2016-17.

وبعد موسم لم يلعب فيه كثيرًا، قرر ماريانو دياز الانتقال إلى ليون الفرنسي، وهناك عرف اللاعب الدومينيكاني أفضل فترات مسيرته حيث لعب 48 مباراة على موسمين سجل خلالها 21 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة.

ريال مدريد قرر في صيف 2018، التوجه نحو خيار آمن وإعادة لاعب يعرف أروقة النادي جيدًا ليكون بديلًا لرونالدو، ودفع 22 مليون يورو لاستعادة ماريانو دياز من ليون.

لكن عودة ماريانو دياز إلى ريال مدريد لم تكن موفقة أبدًا، وبعدما حمل القميص رقم 7 لموسم واحد، تمكن خلاله من تسجيل أربعة أهداف في 22 مباراة، وهو رقم متواضع للغاية بالطبع.

Getty Images

ومنذ ذلك الموسم لعب ماريانو دياز 45 مباراة فقط مع ريال مدريد، سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط، ولك أن تتخيل أن يكون هذا هو المهاجم الاحتياطي في ريال مدريد!

معاناة لم تتوقف

بعد موسم واحد فقط، انتقل الرقم 7 في ريال مدريد إلى البلجيكي إيدين هازارد، الذي كانت تعقد عليه جماهير النادي الملكي الكثير، بالنظر إلى تاريخه مع تشيلسي الإنجليزي.

لكن هازارد كان مخيبًا أكثر بكثير من ماريانو، الإصابات طاردت البلجيكي بضراوة لم يعهدها طوال مسيرته، حيث لم يستفق أبدًا من تلك اللعنة التي أضرت مسيرته في ريال مدريد.

ورغم تعافي البلجيكي من الإصابة مؤخرًا، إلا أنه فقد الثقة في نفسه بشكل كامل، وأصبح واضحًا أن مسيرته مع ريال مدريد انتهت بالفعل دون أن يقدم أي إضافة تذكر إلى النادي.

Getty

أسماء يمكن أن تصبح بالرقم

الويلزي جاريث بيل كان يستحق أن يحمل الرقم 7 لبعض الوقت في مسيرته مع النادي الملكي، خاصة بعد رحيل رونالدو عن الفريق، لكن النجم البريطاني قرر أن يصبح الجزء الثاني في مسيرته بـ"سانتياجو برنابيو" مخيبًا.

ومن بين النجوم الشباب الذين يمكن أن يحملوا الرقم سبعة في ريال مدريد خلال المستقبل القريب، هناك الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو الذين يعقد عليهما النادي الكثير خلال السنوات القليلة المقبلة.