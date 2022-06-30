"الرقم 10 ينتظر نيمار في نيوكاسل"

هل تكون قنبلة الميركاتو؟

كشف جويلينتون لاعب وسط نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن تمنيه بانتقال مواطنه البرازيلي نيمار لصفوف فريقه.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الأخيرة حول مستقبل نيمار بعد 5 سنوات قضاها في باريس سان جيرمان، منذ انضمامه للنادي الفرنسي في 2017 بـ222 ميون يورو.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن تشيلسي يعتبر أبرز المهتمين بضم صاحب الـ30 سنة، وسط الأنباء المتزايدة حول رغبة باريس في التخلص منه.

ماذا قال جويلينتون عن نيمار؟

اللاعب البرازيلي قال في تصريحات لـ"Cast FC":"بكل تأكيد يمكنه الحصول على مكان بفريقنا وبأي فريق في العالم".

وأضاف:"لا يمكنني شرح الكثير عنه، الرجل يعتبر قدوة في عالم كرة القدم، وأقول له الآن يا نيمار لو كنت تسمعني سآتي لك راكضًا".

وتابع:"لو كانت لدينا فرصة في ضمه أتمنى أن يقوم بالمدرب بالاتصال به، رقم 10 في انتظاره، سأقوم بالتواصل مع زميلي برونو الذي يمتلك رقم هاتفه لدعوته للعب هنا".

هل يمكن لنيوكاسل تحمل تكلفة نيمار؟

النادي الإنجليزي في الماضي لم يكن من الممكن ذكر اسمه في أي صفقة محتملة تخص نيمار، ولكن الوضع الحالي يختلف تمامًا.

Neymar in the Premier League would be all types of entertaining 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5AC7Pr9Rwx — GOAL (@goal) June 26, 2022

صندوق الاستثمار السعودي الذي استحوذ على نيوكاسل في أكتوبر الماضي مقابل 300 مليون جنيه استرليني، يمكنه إبرام الصفقة بكل أريحية بسبب القوة المالية التي يتمتع بها.

ولكن السؤال الأهم هنا، هل يوافق نيمار على الانضمام لفريق لا ينافس على البطولات في الوقت الحالي؟ الأمر في غاية الصعوبة خاصة بوجود منافسة شرسة من تشيلسي.

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