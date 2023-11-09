"الرسمي وصل" .. تفاصيل عرض الاتحاد لمدرب ريال مدريد الأسبق

تفاصيل عرض نادي الاتحاد للتعاقد مع مدرب ريال مدريد الأسبق

SHAHID

يتفاوض مسؤولو نادي الاتحاد السعودي "حاليًا"، مع أكثر من مدرب عالمي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد أعلن إقالة سانتو رسميًا، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب تراجع الفريق إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى الخسارة أمام نادي القوة الجوية العراقي "آسيويًا".

لكن.. يبدو أن العميد الاتحادي، أكثر جدية مع المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي؛ حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي برونو أندرادي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أندرادي أعلن في تصريحات لـ"Canal Goat"، مساء اليوم الخميس، وصول العرض الاتحادي الرسمي، إلى لوبيتيجي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن الاتحاد، عرض على المدير الفني الإسباني، عقدًا لمدة موسم ونصف، مع أفضلية التجديد لعامين إضافيين.

وتقارير عالمية كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، على أن جولين لوبيتيجي، لا يفضل قيادة أي فريق، في منتصف الموسم؛ وذلك ردًا على اهتمام الاتحاد.

جدير بالذكر أن لوبيتيجي، سبق له تدريب العملاق الإسباني ريال مدريد، وذلك في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018؛ كما قاد جميع الفئات السنية لمنتخب بلاده، فضلًا عن إشبيلية الإسباني وبورتو البرتغالي وولفرهامبتون الإنجليزي.

SHAHID

