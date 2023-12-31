الرد كان صادمًا .. كيلور نافاس عرض تعويض كورتوا في ريال مدريد!

حاول نافاس العودة ولكن الرد صدمه!

قبل بداية الموسم الحالي 2023-2024، تعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي جعل فريقه ريال مدريد يعتمد على الحارس الأوكراني أندري لونين.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عرض خدماته على ناديه السابق ريال مدريد، من أجل تعويض كورتوا المصاب.

وأضافت الصحيفة أن عملية انتقال كيبا أريزابالاجا إلى ريال مدريد من تشيلسي خلال صيف 2023، حطمت آمال كيبا في الانتقال إلى الميرينجي خلال الموسم الحالي.

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رد ريال مدريد على وكيل أعمال كيلور نافاس صادمًا، حيث تم رفض فكرة عودته مرة أخرى، وتم التعاقد مع كيبا في صفقة سريعة من تشيلسي.

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نافاس كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، ولكنه رحل عن صفوفه عام 2019، لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم رحل إلى نوتينجهام فورست الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ليعود مرة أخرى إلى الفريق الباريسي.