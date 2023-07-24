الرد الحاسم جاء من برشلونة .. غضب واضح من باريس بسبب مبابي!

علي رفعت
MbappeGetty Images
برشلونةباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1كيليان مبابيريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاانتقالات

النادي الكتالوني لديه التفسير المنطقي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي برشلونة من ربطه مؤخرًا بأنباء محاولات ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يعلم أي شيء عن الأخبار التي تتحدث عن محاولات ضم مبابي إلى صفوفهم.

وأوضح مصدر من داخل برشلونة أن النادي لا يعلم أي شيء عما يتم تداوله في الوقت الحالي، مؤكدًا أن باريس سان جيرمان ربما يكون يسعى فقط لاستغلال اسم برشلونة.

وكانت صحيفة "ليكيب"، قد أكدت على وجود اجتماع بين برشلونة وباريس سان جيرمان للقيام بصفقة تبادلية تشمل عدة لاعبين من أجل نقل مبابي لبطل الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بحلول الصيف القادم وارتبط النجم الفرنسي بشدة باللعب لصالح ريال مدريد.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

40668 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 25701جود بيلينجهام
  • 2363كريستوفر نكونكو
  • 2363دومينيك سوبوسلاي
  • 1646ميسون ماونت
  • 1620ساندرو تونالي
  • 6975صفقة أخرى
40668 الأصوات