الرد الحاسم جاء من برشلونة .. غضب واضح من باريس بسبب مبابي!

النادي الكتالوني لديه التفسير المنطقي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي برشلونة من ربطه مؤخرًا بأنباء محاولات ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يعلم أي شيء عن الأخبار التي تتحدث عن محاولات ضم مبابي إلى صفوفهم.

وأوضح مصدر من داخل برشلونة أن النادي لا يعلم أي شيء عما يتم تداوله في الوقت الحالي، مؤكدًا أن باريس سان جيرمان ربما يكون يسعى فقط لاستغلال اسم برشلونة.

وكانت صحيفة "ليكيب"، قد أكدت على وجود اجتماع بين برشلونة وباريس سان جيرمان للقيام بصفقة تبادلية تشمل عدة لاعبين من أجل نقل مبابي لبطل الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بحلول الصيف القادم وارتبط النجم الفرنسي بشدة باللعب لصالح ريال مدريد.