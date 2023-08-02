الرحيل دون شروط.. كيليان مبابي يرفض آخر عروض باريس سان جيرمان!

النجم الفرنسي لا يريد إلا المغادرة..

وصلت العلاقات بين باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي إلى طريق مسدود، خصوصًا في ظل تطورات أخيرة حدثت في تلك العلاقات.

النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا رفض عرضًا أخيرًا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، يضمن له الرحيل الموسم المقبل إلى حيث يريد، وريال مدريد بالطبع يمثل الوجهة الأكثر احتمالًا له.

وفقًا لصحفي "سكاي" كافيه سولهيكول، فإن مبابي فعل ذلك من أجل ضمان رحيله بالشكل الذي يريده حتى لو دخل إلى الفترة الأخيرة في عقده واستطاع التوقيع بالمجان لكن دون أن يقيده باريس سان جيرمان أو يقيد النادي الراغب في ضمه بتكاليف باهظة للرحيل.

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لا يبدو ريال مدريد فقط راغبًا في الحصول على مبابي، تشيلسي ينتظر أي منفذ حال أراد الحصول على مبابي، ويبدو أن الفرنسي يمنح الفرق التي تريده كل تلك المنافذ.