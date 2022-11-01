الرحيل أم البقاء؟ إدارة ليفربول تكشف موقفها النهائي من استمرار كلوب

مازن زكيمازن زكي
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Jurgen Klopp Liverpool 2022Getty
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هل يستمر كلوب مع ليفربول؟

بعد العديد من التقارير الصحفية التي تناولت فشل فريق ليفربول في تقديم مستوياته المعهودة في الموسم الحالي، زعمت بعض الأنباء تفكير إدارة الريدز في التخلص من يورجن كلوب في قادم الأيام.

لكن فلوريان بليتينبيرج، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" قد غرد حول تلك الأزمة، وأوضح أن إدارة ليفربول لا تنوي التخلص من الألماني بل سوف تدعمه في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وجاء في التغريدة: "تم إخباره (يورجن كلوب) أنه لا يزال يحظى بالدعم الكامل من المالكين. كلوب لا يفكر أيضًا في الاستقالة - هذا مؤكد".

وواصل: "ليفربول يريد الاستثمار في أفضل الانتقالات الصيف المقبل - مع كلوب. مطلوب لاعب خط وسط في الشتاء بالفعل!".

وتأتي هذه الأنباء وسط فشل فريق المدرب الألماني في التواجد ضمن أول 4 مراكز من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، حيث يبدو أن معاناة ليفربول هذا الموسم سوف تكون في طي النسيان وسيستمر كلوب على رأس الإدارة الفنية.

جدير بالذكر أن عقد المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، سوف ينتهي بحلول صيف عام 2026.

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131825 الأصوات
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