الرحيل أفضل خيار.. مصير "مُعقد" ينتظر نجم برشلونة!

تعقد موقف سيرجي روبرتو، نجم برشلونة، بشأن مصيره مع النادي الكتالوني، علمًا بأن عقده ينتهي الصيف المقبل.

وكان صاحب الـ32 عامًا قريبًا من التجديد، في ظل ثقة المدرب السابق تشافي هيرنانديز في قدراته، لكن الأمور أصبحت أقل وضوحًا بعد التعاقد مع هانز فليك.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن "عدم اليقين في النادي بشأن قواعد اللعب المالي النظيف سيؤدي إلى إعادة النظر في بعض المواقف من بينها سيرجي روبرتو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أن النادي أبلغ وكيل اللاعب بأن "التجديد يخضع لشروط، أولها اللعب المالي النظيف، وثانيها احتياجات الفريق وما يقرره ديكو وهانز فليك".

وأوضت أن "حاشية النجم الإسباني متشائمة للغاية بشأن التجديد مع برشلونة، ويعتقد الأشخاص المقربون منه أن اقتراح النادي المشروط لتجديده، يتركه في وضع ضعيف، وأن أفضل ما يمكن فعله هو المغادرة".

وختمت: "تسجيل عقد روبرتو ليس الأولوية الأولى ولا الثانية للبلوجرانا في الوقت الحالي، حيث إن تسجيل عقود جافي وبالدي وإنيجو مارتينيز وفيتور روكي أكثر إلحاحًا، إلى جانب التجديد لكوبارسي وهيكتور فورت".