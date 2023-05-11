الكلمة الأخيرة في مستقبل السوري عمر السومة

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كشف النجم السوري عمر السومة، عن قراره النهائي بشأن العودة إلى صفوف النادي الأهلي، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024، من عدمه.

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والسومة البالغ من العمر 34 سنة، انتقل إلى نادي العربي القطري، في الميركاتو الصيفي الماضي "2022"؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة، بعد هبوط الأهلي، إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

وأعلن السومة في مؤتمر صحفي، قبل نهائي العربي والسد على كأس أمير قطر، العودة إلى الأهلي، بشكل رسمي؛ قائلًا: "متبقي في عقدي مع قلعة الراقي (سنة)، وسوف أعود".

وحسم السومة مستقبله؛ يأتي بعد ساعات قليلة من تصريحات تميم بن فهد آل ثاني، رئيس نادي العربي، مع صحيفة "الشرق" القطرية.

وأكد آل ثاني، على أن العربي، سيقوم بشراء عقد المهاجم السوري "نهائيًا"، حال رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات، عن النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي، قدّم طلب "تدابير وقتية" إلى المحكمة الرياضية؛ لتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة؛ بعد العقوبة المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في قضية النجم الجامايكي لويس غرابان.

Shahid