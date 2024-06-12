بعد الرحيل عن الاتحاد .. وكيل رومارينيو يكشف "سرًا جديدًا" في عقد اللاعب مع نيوم

روماينيو كتب التاريخ بقميص نادي الاتحاد..

"عقد تاريخي".. بهاتين الكلمتين، علق ليوناردو أوليفيرا، وكيل النجم البرازيلي رومارينيو، على انتقال اللاعب، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم السعودي.

رومارينيو أحد أفضل الأجانب في تاريخ نادي الاتحاد السعودي؛ حيث مثّل الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة من 2018 إلى 2024، قبل التوقيع مع نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري يلو، منذ أيام قليلة.

ليوناردو كشف في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، عن أن عقد رومارينيو مع نيوم؛ سيكون الأغلى في "دوري يلو"، ومن ضمن الأكبر تاريخيًا.

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وأضاف وكيل أعمال النجم البرازيلي: "لا يمكنني الكشف عن قيمة العقد؛ لكنه سيكون رائعا بالنسبة لموكلي"، مؤكدًا على أن اللاعب، يشعر بسعادة كبيرة للغاية؛ بسبب هذه الخطوة.

وأشاد ليوناردو أوليفيرا، بمشروع نيوم الذي وصفه بـ"المحترم"، معربًا عن ثقته في أن مستقبل هذا النادي السعودي، سيكون كبيرًا جدًا.

