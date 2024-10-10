"الرحلة تستحق كل خطوة!" رسالة دافيد ألابا بعد تعقد عودته إلى ريال مدريد

النادي الملكي ينتظر عودة واحد من أهم لاعبيه

كلما توقع مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ومن خلفه جمهور ريال مدريد العودة القريبة لنجم خط دفاع النادي الملكي، دافيد ألابا، لا تشير الأمور إلى اقتراب هذه العودة.

آخر المستجدات حول الإصابة كانت التقارير التي نشرت مؤخرًا وأشارت إلى ابتعاد احتمالية عودته قريبًا إلى ريال مدريد للعب كأساسي، في ظل عدم تمكنه من تخطي مرحلة الركض حول الملعب في مدينة ريال مدريد الرياضية.

ألابا نشر بنفسه صورة لهذه المرحلة التي يتمنى جمهور ريال مدريد أن يتخطاها المدافع النمساوي إلى التدريبات الجماعية كي يتمكن من دعم خط ظهر الملكي.

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الصورة التي نشرها ألابا بقميص ريال مدريد وهو يركض في مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديبيباس" ارفقها بجملة تبث الأمل في نفسه: "رحلة العودة تستحق كل خطوة".

ألابا تعرض لإصابة قوية في 17 ديسمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي خاضها ريال أمام فياريال، حيث أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بساقه اليسرى، مما أثر على الغضروف المفصلي وأبعده عن الملاعب منذ هذا التاريخ وحتى الآن.

وكان من المقرر أن يعود ألابا في شهر أكتوبر الجاري، ولكن الخطة تم تحديدها، بأنه لن يلعب مرة أخرى مع ريال حتى شهر يناير القادم، عند افتتاح سوق الانتقالات الشتوي، وسط تأكيدات بأن النادي الإسباني لا يريد الدخول فيها لتعويض كارباخال أو أي لاعب آخر.