الرجل المعجزة .. حادثة نقلته من شباب بيلباو للقسم الثالث بمصر!

الاستسلام لم يكن خيارًا للمدرب الباسكي

خوسوا جونزاليس دي هيريديا أو "الرجل المعجزة" هو مدرب يحمل الجنسية الإسبانية، يعمل كمدير فني لأحد فرق القسم الثالث في مصر، وهي قصة تبدو غريبة وغير مألوفة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أجرت حوارًا مع جونزاليس، الذي قام برواية قصته بشكل كامل والحادثة التي تعرض لها في 4 أغسطس 2015 وتسببت في تغيير مستقبله بشكل كامل.

وقال جونزاليس خلال حديثه:"قالوا لي إنني لن أتمكن من المشي مرة أخرى أبدًا، بعد الحادثة التي تعرضت لها عندما فقدت السيطرة بسبب المطر في منتصف رحلتي بدراجتي النارية، حيث انزلقت واصطدمت بسيارة، مما تسبب في كسر ظهري وتدمير منطقة الحوض والفخذ والكاحل".

وأوضح جونزاليس خلال حديثه أنه في عام 2018 حصل على فرصة جديدة للعودة إلى كرة القدم من جديد، بالعمل في جزر الكناري كمدرب ثان، ولكنه كان يبحث عن أفضل مناخ له لإعادة تأهيله سواء في مصر أو تركيا.

وبالفعل قرر الذهاب إلى بلد الأهرامات، والآن يعمل كمدرب لنادي سبورتينج كاسل المصري الذي يدربه منذ يونيو 2022، في خطوة فريدة من نوعها بأندية القسم الثالث.

وكان صاحب الـ38 سنة قد عمل في بداية مسيرته مع فريق الشباب لأتلتيك بيلباو، ثم نادي مارينو القبرصي بعد تعافيه من الحادثة، وانتقل لتدريب إيناد بالقسم الثالث في قبرص قبل العمل في ناديه الحالي سبورتنج كاسل.

جدير بالذكر أن جونزاليس كشف عن تلقيه دورات تدريبية وتعليمية مكثفة في أندية أوروبية معروفة مثل برشلونة وجيرونا، كما ذهب للدراسة في أرمينيا والمجر وبولندا.