الرجل الذي تسبب في رحيل رونالدو عن يونايتد يطلق النار على تين هاج!

عام واحد فقط عبر عن الحقيقة..

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تطرق الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان إلى الإشادة بصديقه ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، إثر الأداء الطيب الذي يقدمه البرتغالي في الوقت الراهن.

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وكتب بيرس مورجان عبر حسابه على تويتر: "كريستيانو رونالدو، الرجل الذي اعتبره إريك تين هاج فائضًا عن متطلبات مانشستر يونايتد قبل عام، سجل 50 هدفًا للنادي والمنتخب في عام 2023. أكبر عدد من الأهداف لأي لاعب كرة قدم محترف في العالم".

حالة كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد المذكورة قبل عام، تعد لبيرس مورجان علاقة وثيقة بها، حيث أسهم حواره مع رونالدو قبل كأس العالم 2022 في رحيل البرتغالي عن يونايتد بعد فسخ العقد.

كانت المشاكل قد وصلت لذروتها بين رونالدو وتين هاج آنذاك، مع تناقص دقائق مشاركة البرتغالي وتصاعد حدة التوتر الذي بدأ منذ المعسكر الإعدادي.

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انتقل رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي، ومنذ ذلك الحين يقدم مستوى مبهرًا رفقة "العالمي" في كافة البطولات.

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