الرجل الأقوى في الهلال .. كشف أسرار مثيرة عن عقوبات فهد المفرج ضد كبار اللاعبين

أسرار جديدة من داخل نادي الهلال..

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كشف النجم النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، أسرارًا مثيرة عن عملاق الرياض الهلال، والذي مثّله لمدة موسم ونصف.

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إيجالو لعب بقميص نادي الهلال، في الفترة من يناير 2022 إلى أغسطس 2023؛ مسجلًا 43 هدفًا وصانعًا 7 آخرين، خلال 60 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وكشف إيجالو في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، عن أن فهد المفرج، المشرف العام على فريق كرة القدم بالهلال؛ هو الشخص "الأكثر صرامة" في النادي، والذي يفرض العقوبات التأديبية ضد اللاعبين.

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وأشار النجم النيجيري، إلى أن النجوم الكبار في الفريق الأزرق، سواء محترفين أو أجانب، لم ينجُ من عقوبات المفرج؛ والتي وصلت بعضها إلى التدريب بشكل منفرد، أو مع فريق الرديف، أو حتى الخصم من الراتب ودفع غرامات مالية.

وأضاف: "في إحدى المرات.. طلب المفرج من اللاعبين، القدوم بملابس النادي (الرسمية)؛ لكنني كنت ارتدي حذاءً تابع للشركة الراعية لي".

وتابع أوديون إيجالو، أن فهد المفرج غضب بشدة منه، وقرر خصم 5% من راتبه؛ كما طلب منه تقديم المستندات التي تثبت أن هذه الشركة، هي الراعي الرسمي لي.

واعتبر إيجالو، أن سياسة الانضباط الكبيرة التي يتبعها المفرج؛ قادت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لتحقيق العديد من الإنجازات المحلية والخارجية.

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