"الرجل الأغنى في جورجيا" يخرج بمفاجأة ضخمة للمنتخب قبل مواجهة إسبانيا!

خطوة نحو استمرار الحلم الجورجي في اليورو

بعد المستوى المبهر الذي قدمه منتخب جورجيا في يورو 2024، قرر بيدزينا إيفانيشفيلي رئيس الوزراء السابق للبلاد، التبرع بمبلغ ضخم للفريق قبل مواجهة إسبانيا في دور الـ16.

جورجيا كانت من أهم المفاجآت السعيدة في البطولة المقامة حاليًا بألمانيا، وذلك بعد عبورها من دور المجموعات ضمن أفضل ثوالث، وفوزها بثنائية نظيفة على البرتغال بحضور كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

ومن جانبه قرر إيفانيشفيلي الذي يعتبر الرجل الأغنى في جورجيا، التبرغ بمبلغ يصل إلى 8.4 مليون جنيه استرليني "ما يُعادل 30 مليون لاري جورجي" للفريق، كتقدير لإنجازهم المميز في البطولة حتى الآن، وكذلك لتقديم الحافز لهم قبل المباراة القادمة.

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وقال رئيس الوزراء السابق للبلاد في بيان رسمي:"سيتم منح 30 مليون لاري جورجي للمنتخب الوطني، ولو فاز الفريق بمباراة دور الـ16 سيتم إضافة 30 مليون لاري كمكافأة إضافية أخرى".

وأضاف:"الرئيس الفخري للحلم الجورجي يشكر كل لاعب في الفريق والجهاز الفني والمشجعين على هذا الإنجاز التاريخي".

وتلعب جورجيا غدًا، الأحد، أمام إسبانيا في دور الـ16، وهي لا تمتلك الكثير من الأسباب للتفاؤل لتحقيق الفوز، حيث انتصر الفريق مرة واحدة فقط في 7 مباريات سابقة لعبها أمام الخصم.

ولكن المدرب ويلي سانيول يطمح في تغيير ذلك، بفضل الطفرة المميزة التي أحدثها بالمنتخب بقيادة النجم الأبرز خفيتشا كفاراستخيليا والحارس المميز جيورجي مامارداشفيلي، بالإضافة لهداف البطولة جيورجيس ميكاوتادزي الذي سجل 3 أهداف حتى الآن.