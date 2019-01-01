الرجاء يهدد بعدم خوض مبارياته بالدوري المغربي

هل يستجيب اتحاد الكرة المغربي لرغبة الرجاء؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

هدد نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعدم خوض مباراته بالدوري المغربي للمحترفين، أمام فريق المغرب التطواني، بسبب منافسه الوداد البيضاوي.

الرجاء مقرر له أن يواجه المغرب التطواني، بالجولة 29 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الرجاء يرفض خوض مباراتيه المقبلتين، بسبب عدم إنهاء الوداد جميع مبارياته المؤجلة.

"إذا فاز الزمالك بالكونفدرالية سيفوز بالدوري.. والعكس صحيح".. ما رأيك بالعبارة السابقة ✍️ — جول مصر (@goaleg) May 15, 2019

ويطالب الرجاء بخوض الوداد جميع مبارياته المؤجلة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الناديين المنافسين على لقب الدوري.

ولم تتخذ لجنة المسابقات بالاتحاد المغربي أي قرارات حتى الآن، من قرار الرجاء بعد التوجه إلى تطوان لخوض مباراة المغرب التطواني.

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ويسعى الاتحاد المغربي لإنهاء المسابقة، قبل شهر يونيو المقبل، من أجل استعداد المنتخب المغربي لكأس أمم إفريقيا 2019.