الرجاء يفقد محسن ياجور أمام وادي سريع زم بالدوري المغربي

محسن ياجور سيغيب عن لقاء الرجاء المقبل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأكد غياب محسن ياجور، مهاجم فريق نادي الرجاء البيضاوي، عن مواجهة فريقه أمام سريع وادي زم، ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

الرجاء البيضاوي سيواجه سريع وادي زم مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري المغربي.

محسن ياجور حصل على البطاقة الصفراء الرابعة له هذا الموسم، خلال مباراة الفتح الرباطي التي انتهت بالتعادل السلبي.

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ياجور يعد واحدًا من أهم عناصر الرجاء، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المغربي للمحترفين، برصيد 16 هدفًا، خلف كودجو المتصدر بـ17 هدفًا.

وتشهد مباراة سريع وادي زم أيضًا غياب المدافع محمد الدويك، ولاعب خط الوسط أيوب نناح.