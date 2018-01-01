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الرجاء المغربي يعلن موعد رحيل الإسباني جاريدو

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الرجاء المغربي حاول تجديد عقد المدرب الإسباني خلال الفترة الماضية

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن موعد رحيل الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق، بعد محاولات تجديد عقده.

جاريدو قاد فريق الرجاء المغربي، للحصول على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى تصدر الدوري المغربي الموسم الحالي.

وأشار حساب الرجاء المغربي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن جاريدو سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

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المدرب الإسباني رفض تجديد عقده مع الرجاء المغربي، ليرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تلقى بعض العروض التدريبية، بعد قيادة الرجاء للتويج بالكونفدرالية.

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