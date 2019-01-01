الليبي سند الورفلي يعود للرجاء البيضاوي المغربي

الرجاء البيضاوي يتعاقد مع الورفلي

مراد دخيل

حسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تعاقده مع المدافع الدولي الليبي سند الورفلي بشكل نهائي، بعدما توصل لاتفاق مع إدارة نادي الأهلي طرابلس الليبي لضم اللاعب رسمياً.

وسينتقل الورفلي بشكل نهائي إلى الرجاء البيضاوي بعقد يمتد لموسمين، بعد أن توصل لاتفاق مع ناديه السابق دون الإفصاح عن القيمة المالية.

وأصر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على ضم سند الورفلي، بعد أن فسخ الرجاء تعاقده مع المدافع المالي كوليبالي، الذي لم يقنع الطاقم الفني في المباريات الأولى هذا الموسم.

وكان الورفلي قد أثار جدلاً كبيرًا بتأخر تحديد وجهته الجديدة، بعد انتهاء إعارته إلى الرجاء البيضاوي المغربي بنهاية الموسم الماضي.

يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي فشل في وقت سابق في مفاوضاته مع إدارة الأهلي طرابلس الليبي، من أجل شراء عقد الورفلي الذي لعب للفريق معارًا في الموسم الماضي، قبل أن يعود وينجح في ضمه، ليصبح رابع لاعب أجنبي في الفريق المغربي.