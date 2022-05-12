كأس العالم
"الرب يحفظ ملكنا" .. صحف فرنسا تبدأ الألاعيب قبل مقابلة إنجلترا
هيثم محمد
8:57 ص غرينتش+2 5/12/2022
بدأت الصحف الفرنسية الألعاب الذهنية قبل موقعة إنجلترا المرتقبة بربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
فرنسا ضربت موعداً مع الأسود الثلاثة عقب فوزها على بولندا بنتيجة 3-1، وانتصار الإنجليز على السنغال بثلاثية نظيفة الأحد.
واختارت صحيفة "ليكيب" غلافاً قوياً عقب لقاءات البارحة، فوضعت صورة كيليان مبابي، نجم البلاد، وعنونت: "الرب يحفظ ملكنا".
العنوان استخدم الكلمات الشهيرة للنشيد الوطني البريطاني "الرب يحفظ الملك"، والذي عاد لصورته الحالية عقب تولى الملك تشارلز الثالث حكم البلاد.
“God save our king”: L’Equipe newspaper front page this morning! pic.twitter.com/lwekPN9lAC— Julien Laurens (@LaurensJulien) December 5, 2022
العنوان الجدلي أثار إعجاب حتى نجم إنجلترا السابق جاري لينيكر الذي نشره على حسابه على تويتر وكتب: "ملعوبة بشكل طيب".