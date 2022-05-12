"الرب يحفظ ملكنا" .. صحف فرنسا تبدأ الألاعيب قبل مقابلة إنجلترا

قمة مرتقبة تجمع فرنسا بإنجلترا في ربع نهائي المونديال

بدأت الصحف الفرنسية الألعاب الذهنية قبل موقعة إنجلترا المرتقبة بربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

فرنسا ضربت موعداً مع الأسود الثلاثة عقب فوزها على بولندا بنتيجة 3-1، وانتصار الإنجليز على السنغال بثلاثية نظيفة الأحد.

واختارت صحيفة "ليكيب" غلافاً قوياً عقب لقاءات البارحة، فوضعت صورة كيليان مبابي، نجم البلاد، وعنونت: "الرب يحفظ ملكنا".

العنوان استخدم الكلمات الشهيرة للنشيد الوطني البريطاني "الرب يحفظ الملك"، والذي عاد لصورته الحالية عقب تولى الملك تشارلز الثالث حكم البلاد.

“God save our king”: L’Equipe newspaper front page this morning! pic.twitter.com/lwekPN9lAC — Julien Laurens (@LaurensJulien) December 5, 2022

العنوان الجدلي أثار إعجاب حتى نجم إنجلترا السابق جاري لينيكر الذي نشره على حسابه على تويتر وكتب: "ملعوبة بشكل طيب".