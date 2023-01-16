الرباعية كانت صدفة؟ .. ماذا عن 34 هدفًا غيرها من برشلونة يا كورتوا!

تيبو كورتوا في موقف حرج!

خرج النجم البلجيكي تيبو كورتوا في تصريحات صحفية في الموسم الماضي وأكد خلالها أن فوز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة جاء بالصدفة.

تلك التصريحات تم تلقيها بالسخرية من قبل جماهير برشلونة وبالترحاب من قبل جماهير ريال مدريد، بالأخص بعد أن فاز فريقهم مطلع هذا الموسم بثلاثة أهداف لهدف في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني على الفريق الكتالوني.

كورتوا لم يكن حاضرًا في فوز النادي الملكي في المباراة الأخيرة التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي، لكنه كان متواجدًا في لقاء نهائي كأس السوبر التي أقيمت في الرياض.

تعرض كورتوا للخسارة من جديد على يد برشلونة بنتيجة كبيرة، ليكون قد تلقى سبعة أهداف فقط في آخر مواجهتين له ضد النادي الكتالوني بمعدل ثلاثة أهداف ونصف في المباراة الواحدة.

الاتفاق على خسارة أول مباراة بخماسية

من الصدف العجيبة في تاريخ تيبو كورتوا، أن أول مباراة خاضها بقميص أتلتيكو مدريد ضد برشلونة خسرها فريقه بخمسة أهداف نظيفة وكانت في دوري 2011.

ثم عاد وانتقل إلى تشيلسي ومنه إلى ريال مدريد ليخسر أول مباراة أمام برشلونة بقميص الملكي بنفس النتيجة، ولكن الفارق كان تسجيل الملكي لهدف.

أرقام كورتوا تاريخيًا أمام برشلونة:

لاعب أتلتيكو مدريد السابق لعب 22 مباراة بشكل إجمالي أمام برشلونة في كل البطولات بقمصان أتلتيكو وريال مدريد وتشيلسي.

فازت الفرق التي يمثلها كورتوا في ست مناسبات وخسرت في تسعة كما تعادلت في سبع مباريات أخرى.

اهتزت شباك كورتوا أمام برشلونة 38 مرة بمعدل عام 1.7 هدف كل مباراة، وخرج في شباك نظيفة في خمس مناسبات فقط كان منهم ثلاث تعادلات سلبية وانتصارين كان منهم انتصار مع أتلتيكو مدريد.

أي أن كورتوا خرج فائزًا أمام برشلونة في مباراة واحدة بشباك نظيفة وهو يرتدي قميص ريال مدريد.

كورتوا الذي خاض أول مباراة له أمام برشلونة في الدوري الإسباني بعام 2011 حقق أول انتصار له على النادي الكتالوني في نفس البطولة بعدها بتسع سنوات في 2020 ويعد النادي الكتالوني هو أكثر نادي سجل في شباكه بـ38 هدفًا، فأي صدفة تلك يا كورتوا والنادي الكتالوني فاز بثلاثية مع الرأفة في كأس السوبر وكاد يكرر رباعيته؟!