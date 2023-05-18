الرباعية تكتب النهاية؟ أنشيلوتي وريال مدريد يكشفان مستقبل الإيطالي بعد الفضيحة

لا يقلق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على مستقبله رغم الهزيمة القاسية التي مُني بها فريقه من مانشستر سيتي وتجريده من لقبه في دوري أبطال أوروبا؛ ربما ثقة كارلو نابعة من دعم الإدارة له.
وخسر ريال مدريد من مضيفه مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.
وقال أنشيلوتي عقب اللقاء عما إن كان مستقبله على المحك: "ليس لدي شكوك. أعتقد أن الرئيس قال ذلك بوضوح قبل 15 يومًا".
وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد أكد عقب فوز فريقه بلقب كأس ملك إسبانيا أن كارلو مستمر مع الفريق لنهاية عقده الذي ينتهي في صيف 2024، وذلك حينما سُئل عن إمكانية رحيل المدرب الإيطالي لتدريب البرازيل.
وكان إيمليانو بوتراجينو، مدير العلاقات المؤسسة في ريال مدريد، قد قال عقب مباراة السيتي لقناة Movistar عن مستقبل أنشيلوتي: "لديه عقد وهو عظيم. فاز بكل شيء معنا. إنها ليلة سيئة للجميع والكل حزين للغاية. كلنا لاحظنا تفوق للخصم".
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