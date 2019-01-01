الراوي: كنا رجال ونجحنا في إسعاد أكثر من شخص

العنابي القطر يضرب موعداً مع كوريا الجنوبية في دور الثمانية لكأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشار بسام الراوي، لاعب المنتخب القطري، إلى أن التأهل إلي دور الثمانية من البطولة، جاء بعد تنفيذ اللاعبين تعليمات المدير الفني للمنتخب.

وحجز العنابي مقعده في دور الثمانية، بعد التغلب على المنتخب العراقي، بهدف نظيف سجله بسام الراوي في ختام منافسات دور الستة عشر.

وقال الراوي في تصريحات تلفزيونية عقبت التأهل: "أبارك للمنتخب والعشب القطري، اليوم نجحنا في إسعاد أكثر من شخص".

وواصل: "لعبنا برجولة، وكنا رجال في الملعب، لعبنا على التكتيك الذي أعطاه لنا المدير الفني قبل المباراة".

الجدير بالذكر ان المنتخب القطري، يواجه نظيره الكوري الجنوبي، في مباريات دور الثمانية، صباح الجمعة 25 يناير الجاري.