مفاجأة للرابطة السعودية .. سلمان الفرج يختار فريقه الجديد و"الهلال المستفيد"

أخيرًا.. سلمان الفرج يستقر على وجهته الجديدة

اختار القائد السعودي الكبير سلمان الفرج، "فريقه الجديد" الذي سينضم إليه رسميًا؛ بعد الرحيل عن عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.

الفرج أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف "فئاته السنية"، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2008.

ووفقًا للإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، "وافق" الفرج البالغ من العمر 34 سنة، على الانضمام إلى نادي نيوم، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

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ومن ناحيته.. فجر الإعلامي الرياضي الآخر عبدالرحمن أباعود، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن صفقة انتقال القائد السعودي الكبير إلى نيوم.

أباعود أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الهلال سيبيع عقد سلمان الفرج إلى نيوم، وسيستفيد منه "ماليًا؛ بخلاف ما ذكرته الرابطة السعودية المحترفة، عبر موقعها الرسمي.

الرابطة السعودية المحترفة كشفت منذ يومين تقريبًا، عن أن الفرج أصبح "لاعبًا حرًا"؛ وذلك بعد أن فسخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عقده.

لكن.. حسب ما ذكره أباعود، لا يزال عقد الفرج مستمرًا مع الزعيم الهلالي، وأن اللاعب فضل الرحيل إلى نيوم "بدلًا" من أي فريق منافس، تقديرًا لجماهير الفريق الأزرق.

جدير بالذكر أن الثلاثي السعودي الأهلي والشباب والقادسية، أرادوا التعاقد مع سلمان في صيف العام الحالي؛ بالإضافة إلى تضارب الأنباء بشأن مفاوضات عملاق الرياض النصر، معه.